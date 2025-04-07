Азербайджан готов постоять за себя, но его приоритет — мир - Народный художник Гусейн Ахвердиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск популярного аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым".

Гостем студии стал Народный художник Азербайджана, известный скульптор Гусейн Ахвердиев, который поделился глубокими размышлениями о послевоенной реальности на Южном Кавказе, сложных исторических переплетениях армяно-азербайджанских отношений и возможностях мирного будущего.

С первых минут эфира Ахвердиев задал философский тон беседе, отметив, что главный вопрос сегодняшнего дня — это не борьба, а осознание того, что народы региона — соседи.

"Мне сложно понять, чего не хватает армянам. Они, наверное, лучше знают. Но мы все живем на планете Земля. И первое, что должен осознать каждый народ — мы жители одного дома. Мы соседи", — отметил художник.

Г.Ахвердиев подчеркнул, что Азербайджан сегодня — сильное государство, доказавшее это не только на поле боя, но и на политической арене. "Мы победили в войне, но еще важнее — победа в политическом смысле. Азербайджан сегодня ведет сбалансированную, независимую внешнюю политику и твердо стоит на своих позициях", — сказал он.

Художник с горечью рассказал о своих поездках в освобожденные районы — Агдам, Зангилан и другие. Масштабы разрушений вызывают шок и не поддаются объяснению.

"То, что я увидел в Агдаме, я не видел нигде в мире. Это нечто чудовищное. За последние 50 лет, думаю, не было ничего подобного. Минные поля, траншеи, руины — армяне оккупировали эти земли, и 30 лет просто держали их в пустоте. Это грех. Земля должна быть местом жизни, творчества, культуры. А она была превращена в безжизненную пустыню", — поделился Г.Ахвердиев.

Он назвал действия армян в Карабахе — от разрушения городов до трагедий в Ходжалы — варварством, которое не может быть оправдано. "Сравнять с землей все, что там было — города, деревни — это преступление против человечности. Мы живем в XXI веке. Как здравомыслящий человек может действовать как в средневековье?" — отметил он.

В беседе Г.Ахвердиев акцентировал внимание на культурной составляющей конфликта и важности взаимного уважения. "Нет талантливых и неталантливых народов. Каждый народ — талантлив. Но если ты не уважаешь культуру соседа, твоя собственная культура теряет человечность и становится фашистской", — заявил он, подчеркнув, что без уважения к другому невозможно построить мир.

Он привел трагические истории, знакомые ему лично — семьи шехидов, которые потеряли по два сына в один день. "Они учились в России, приехали добровольно, и оба погибли. Это судьба, искалеченная навсегда. Подобное забыть невозможно. Поэтому единственный путь — диалог и переоценка позиций", — сказал он.

Художник предостерег армянскую сторону от дальнейшей агрессии, заявив, что Азербайджан готов постоять за себя, но его приоритет — мир. "Мы должны повлиять на армян. Иначе мира не будет. Но если будет новая война — они не выживут. Им пора понять это. Пора менять мышление, взгляды, политику. Иначе история снова повторится трагедией", — заявил Ахвердиев.

Он напомнил, что за последние 115–120 лет именно армяне становились инициаторами военных кампаний. "Им все время чего-то не хватает. Все время нападали они. Но человечество должно создавать, а не уничтожать", — подчеркнул гость программы.

Он сравнил поведение армянской стороны с действиями нацистской Германии и напомнил, чем закончились амбиции по захвату мира. "История расставляет всё по местам. Они должны изменить свою доктрину, если хотят остаться в истории не как разрушители, а как созидатели", — сказал он.