Азербайджан направил России ноту протеста (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан направил России ноту протеста.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в ответе начальника пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде на запрос отечественных СМИ в связи со встречей чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации Рахмана Мустафаева в министерстве иностранных дел России.

Согласно информации, прежде всего, во время встречи чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации Рахмана Мустафаева в министерстве иностранных дел России 1 июля российской стороне была передана устная нота протеста Азербайджанской Республики в связи с серьезными нарушениями закона, убийством и нанесением увечий с особой жестокостью нашим соотечественникам в Екатеринбурге, среди которых были как граждане Азербайджана, так и России.

"Также был выражен решительный протест против применения пыток и унижающего достоинство обращения российскими правоохранительными органами при допросах наших соотечественников. Было отмечено, что указанные действия правоохранительных органов являются нарушением законодательства Российской Федерации и основных прав и свобод человека, принятых на международном уровне. В то же время было отмечено, что этническая нетерпимость, проявленная в отношении азербайджанцев во время организации и проведения рейдов вызывает серьезную озабоченность. Было отмечено, что незаконные действия российских правоохранительных органов, убийство наших соотечественников, а также нанесение тяжких телесных повреждений вызвали крайне негативную реакцию в азербайджанском обществе.

От российской стороны было потребовано провести тщательное и объективное расследование этих нападений, а также принять срочные меры по привлечению виновных к ответственности на основании действующего законодательства Российской Федерации.

Посол также изложил позицию нашей страны относительно мер, принятых в офисе “Sputnik Азербайджан”, который представлен как филиал международного информационного агентства “Россия сегодня”. Оперативно-розыскные мероприятия правоохранительных органов Азербайджанской Республики, проведенные в офисе, полностью соответствуют законодательству нашей страны и международным обязательствам.

Как известно, 12 февраля этого года руководитель Бакинского филиала Федерального государственного унитарного предприятия “Международное информационное агентство ”Россия сегодня" был вызван в министерство иностранных дел и до его сведения было доведено, что для их деятельности в качестве филиала и представительства в нашей стране отсутствуют правовые основания, а также было представлено уведомление о приостановлении деятельности филиала в течение 3 дней. Несмотря на это, граждане Российской Федерации, у которых была отозвана аккредитация указанного филиала, и сам филиал продолжали осуществлять незаконную деятельность.

Как отмечается в сообщении МВД, в настоящее время возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса в связи с указанной противоправной деятельностью и продолжаются следственные мероприятия.

В связи с этим было доведено до сведения, что оснований для недовольства российской стороны нет, и она была призвана к невмешательству во внутренние дела Азербайджана.

В отличие от российских правоохранительных органов, меры азербайджанской стороны и способ их осуществления являются полностью законными.

В целом было отмечено, что указанная деятельность и действия, осуществляемые Россией, противоречат двусторонним отношениям между двумя странами", - сказал А.Гаджизаде.

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