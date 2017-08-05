После взрыва в Сумгайыте 25 человек госпитализированы (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - После взрыва в общежитии, расположенном в восьмом микрорайоне в Сумгайыте, 25 человек попали в больницу, сообщили Trend в отделении скорой медицинской помощи города.

Состояние одной из пациенток оценивается как тяжелое, в настоящее время она находится в реанимации.

Отметим, что в Сумгайыте на территории общежития произошел взрыв. После взрыва вспыхнул пожар, который вскоре удалось погасить.

При ликвидации возгорания пострадали сержант полиции и сотрудник МЧС, которые были госпитализированы.