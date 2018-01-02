В Азербайджане сократилась смертность от талассемии и гемофилии

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сократилась смертность от наследственных заболеваний крови - талассемии и гемофилии, сказал начальник отдела организации медицинской помощи министерства здравоохранения Гюльмирза Поладов.

Начальник отдела отметил, что за последние 10 лет за счет обеспечения нормальной жизнедеятельности пациентов Республиканского центра талассемии, больных талассемией, уровень смертности от этого заболевания снизился в пять раз.

"В настоящее время 3100 пациентов проходят постоянное лечение в Центре. Из них 2977 больные талассемией. В 2107 году в Республиканском центре талассемии в общей сложности 12 больным были проведены операции по пересадке, среди которых один с диагнозом острого лейкоза, у одного апластическая анемия, у 10 человек была выявлена большая бета-талассемия", - сказал Поладов.

Начальник отдела рассказал, что с точки зрения профилактики талассемии большую важность представляет инициатива Президента Ильхама Алиева по медицинскому обследованию пар, желающих вступить в брак. В прошлом году около 130 000 человек прошли обследование образцов крови. Из них 3 611 человек, больные талассемией, у 103 человек выявлен ВИЧ, у 422 - сифилис. У 38 пар, прошедших обследование, обе пары больны талассемией. В результате обследования плода у 24 больных талассемией беременных женщин было обнаружено четыре здоровых, 14 носителей и 6 больных плода", - отметил Поладов.

По его словам, 1558 пациентов, больных гемофилией, зарегистрированных на данный момент, в результате повышения уровня медицинских услуг и постоянного обеспечения факторными препаратами, предоставляемыми в рамках Государственной программы, улучшили качество своей жизни, что способствовало снижению числа смертей от данного заболевания.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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