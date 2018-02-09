В Азербайджане предлагается внести изменения в закон о пищевой продукции

9 февраля 2018 20:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается требования соответствующих нормативно-правовых актов в области безопасности пищевых продуктов применять не только к экспортируемой пищевой продукции, но и к импортируемой в страну.

В связи с этим предлагается внести изменения в закон «О пищевой продукции».

Согласно предложенным в закон изменениям, продукция, не отвечающая требованиям безопасности и минимальным требованиям качества, в которой выявлены признаки непригодности (порча, разрушение, повреждение), продукция неизвестного происхождения, у которой отсутствует срок хранения или срок истек, не отвечающая требованиям маркировки, будет рассматриваться как непригодные для потребления человеком пищевые продукты.

Согласно другой предложенной поправке в закон, споры о минимальном требовании качества и безопасности пищевых продуктов, их производстве, продаже и использовании будут решаться в административном и судебном порядке.

В настоящее время эти споры решаются исключительно в судебном порядке.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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