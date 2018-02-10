Турецкие специалисты остановили поиски пропавших в Губинском районе альпинистов

10 февраля 2018 07:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турецкие специалисты, привлеченные к поискам членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» Фариды Джабраилзаде, Бабура Гусейнова и Намина Буниятзаде, пропавших в горах Губинского района, остановили поиски.

Специалисты уже вернулись в Турцию.

Напомним, что 23 декабря Фарида Джабраилзаде, Бабур Гусейнов и Намин Буниятзаде отправились из селения Хыналыг Губинского района в направлении вершины Туфандаг и должны были вернуться 26 декабря. Связь с ними была прервана.

Как отмечалось в распространенном ранее совместном заявлении Генпрокуратуры и МЧС, Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая тяжкие последствия по неосторожности) в связи с пропажей членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар», отправившихся в поход в направлении вершины Туфандаг 23 декабря 2017 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Оперативный штаб МЧС призвал СМИ воздержаться от использования неофициальной информации о пропавших азербайджанских альпинистах
Происшествия 27 декабря 2017 22:32
В австрийских Альпах погибли пять альпинистов
Европа 27 августа 2017 15:03
Выделены дополнительные средства на строительство автодорог в Губинском районе
Политика 6 июля 2015 15:45
В Азербайджане объявлен прием инвестпроектов по развитию Губинского района
Бизнес 16 марта 2015 12:32
Завершено строительство двух мостов на севере Азербайджана (ФОТО)
Общество 24 ноября 2014 14:30
Выделены дополнительные средства на строительство автодорог в Губинском районе
Политика 21 августа 2014 17:43
С начала года предпринимателям Азербайджана выделено около $36 млн. льготных кредитов
Бизнес 27 марта 2014 18:14
В Губе открылся Центр молодежи (ФОТО)
Политика 18 сентября 2013 16:44
Президент Азербайджана и его супруга прибыли в Губинский район (ФОТО)
Политика 18 сентября 2013 14:34
Первое важнейшее достижение - на гору Эльбрус вместе с будущей женой - Юрий Горин, альпинист из Азербайджана
Интервью 4 июля 2013 09:00
Азербайджан рассматривает возможность строительства шестого аэропорта
Бизнес 28 марта 2013 13:39
Грузинские спасатели нашли тела двух альпинистов, попавших в снежную лавину
Грузия 11 января 2013 15:43