МЧС Азербайджана о пропавших альпинистах

21 февраля 2018 21:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Поисково-спасательные работы проводятся в высокогорных массивах со сложным рельефом (на высоте 3000-3200 метров над уровнем моря) соответствующими спасательными службами МЧС Азербайджана, сотрудниками министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, говорится в среду в сообщении Оперативного штаба МЧС.

"За последние дни погода резко ухудшилась - снизилась температура, выпал снег. В результате интенсивного снегопада увеличилась вероятность новых снежных лавин на территориях, где проводятся поиски. В создавшихся условиях проведение поисково-спасательных и других неотложных работ еще больше усложняется. Учитывая вышесказанное, поисково-спасательные меры проводятся с ограничениями (обеспечением безопасности спасателей), но без перерыва.

Министерство по чрезвычайным ситуациям с чувством сожаления еще раз отмечает, что несмотря на постоянное обновление информации по поводу операции, сложность условий операции, и самое главное, не смотря на чувствительность сложившейся ситуации, некоторые новостные сайты распространяют информацию, не отражающую действительность, в частности ложную информацию в связи с деятельностью государственных структур, принимающих участие в операции.

Министерство по чрезвычайным ситуациям призывает не пользоваться неофициальной, непроверенной информацией в связи с деятельностью министерства, в частности информацией в связи случившимися событиями, проявлять бдительность при распространении субъективных мнений лиц, незнакомых с территорией поиска и с создавшейся ситуацией, и рекомендует, распространяющим такую информацию, относиться с пониманием к сложившейся чувствительной ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, что 23 декабря Фарида Джабраилзаде, Бабур Гусейнов и Намин Буниятзаде отправились из селения Хыналыг Губинского района в направлении вершины Туфандаг и должны были вернуться 26 декабря. Связь с ними была прервана.

Как отмечалось в распространенном ранее совместном заявлении Генпрокуратуры и МЧС, Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая тяжкие последствия по неосторожности) в связи с пропажей членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар», отправившихся в поход в направлении вершины Туфандаг 23 декабря 2017 года.

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