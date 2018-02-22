Есть сведения, что виновный в сумгайытских событиях Григорян находится в России - Генпрокуратура

22 февраля 2018 12:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Есть сведения о том, что виновный в сумгайытских событиях и находящийся в международном розыске Эдуард Григорян находится в России. Об этом сказал на мероприятии, посвященном 30-летней годовщине сумгайытских событий, член следственно-оперативной группы, старший следователь по особо важным делам Следственного управления по делам о тяжких преступлениях Генеральной прокуратуры Азербайджана Надир Мирзоев.

"Имеются сведения о том, что Эдуард Григорян - активный участник известных событий, произошедших в Сумгайыте 27-29 февраля 1988 года, находится в России. В связи с этим сделано соответствующее обращение, однако, пока результата нет», - сказал он.

Отметим, что девятого февраля 2015 года суд вынес решение о мере пресечения в виде ареста в отношении Григоряна, обвинявшегося по соответствующим статьям УК Азербайджана, который находился в силе до 1 сентября 2000 года. Григорян был объявлен в розыск.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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