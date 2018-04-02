В Азербайджане число желающих совершить хадж достигло 650-и

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в этом году 650 человек подали заявки на совершение хаджа, прием заявок продолжается, говорится в понедельник в сообщении Управления мусульман Кавказа (УМК).

В УМК сказали, что среди подавших заявку пока нет желающих совершить хадж повторно. В предыдущие годы число повторно совершавших хадж составляло 12 человек.

Согласно законам Саудовской Аравии, те, кто в течение четырех лет совершает хадж, должен дополнительно заплатить 535 долларов. То есть, если один человек последние четыре года ежегодно совершал хадж, а также совершает в этом году, то он должен заплатить дополнительную сумму.

Отметим, что квота Азербайджана на совершение хаджа составляет 1200 человек.

Напомним, что прием документов начался 10 февраля и продлится до 15 июля. Паломничество запланировано на 14 - 17 августа, возвращение намечено на 1 - 4 сентября.

Стоимость совершения хаджа составляет 4150 долларов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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