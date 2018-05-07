Минэкологии Азербайджана будет проводить более открытую политику

7 мая 2018 11:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана будет проводить более открытую политику, сказал журналистам в понедельник глава ведомства Мухтар Бабаев.

"Главным новшеством в деятельности министерства экологии и природных ресурсов станет более открытая политика. Мы будем более тесно работать с общественностью. Есть немало вопросов, которые нужно обсуждать. Постараемся оправдать надежды в этой сфере", - сказал Бабаев.

Отвечая на вопрос о возможных структурных реформах, министр ответил, что в настоящее время он знакомится с ситуацией.

Отметим, что на должность министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев был назначен 23 апреля 2018 года. До назначения на эту должность он возглавлял производственное объединение "Азерикимья".

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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