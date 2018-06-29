Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по спортивной гимнастике - возможность проверить свои силы - главный тренер мужской сборной

БАКУ /Trend/ - Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по спортивной гимнастике - возможность для наших спортсменов проверить свои силы перед Чемпионатом Европы в Глазго (Шотландия), сказал в пятницу Trend главный тренер мужской сборной Азербайджана по спортивной гимнастике Рза Алиев.

"В августе будет чемпионат Европы, на который мы едем большим составом. Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по спортивной гимнастике - разминка, возможность для наших ребят проверить свои силы. Подготовка спортсменов идет нормально, тренировки проходят успешно, спортсмены находятся в хорошей форме", - добавил Алиев.

Главный тренер мужской сборной подчеркнул, что азербайджанский гимнаст Самед Мамедли квалифицировался на юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в октябре 2018 года в Буэнос-Айресе (Аргентина).

"Шансы на юношеской Олимпиаде неплохие. Мы стремимся к лучшему", - добавил главный тренер.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по мужской и женской спортивной гимнастике.

На двухдневном турнире ожидается выступление более 100 гимнастов, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы "Оджаг Спорт" и "Нефтчи", Культурный центр "Зиря", Республиканский Олимпийский спортивный лицей, а также город Сумгайыт.

Женщины выступят в возрастных категориях "взрослые", "юниоры", "пре-юниоры", "дети" и "малыши", а мужчины в возрастных группах "взрослые", "юниоры", "пре-юниоры", "дети", "малыши", "младшие" и "детишки".

Соревнования продлятся два дня.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова )

.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.