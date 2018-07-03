Хады Раджабли: Естественный прирост населения в Азербайджане требует создания почти 100 тысяч рабочих мест

БАКУ /Trend/ - Естественный прирост населения в Азербайджане составляет примерно 1,2 процента, что требует создания почти 100 тысяч рабочих мест. Об этом во вторник сказал председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли.

По словам председателя комитета, за последние 15 лет проблема занятости в Азербайджане выдвинута на передний план.

Раджабли добавил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев держит в центре внимания вопрос по совершенствованию правовой базы сферы занятости. «Мы проводим работу не только в сфере совершенствования правой базы. Перед нами стоит задача по выдвижению молодых, энергичных кадров в исполнительных структурах», - отметил председатель комитета.

Раджабли добавил, что принятие закона «О страховании от безработицы» было крайне важным. «После принятия этого закона был утвержден бюджет, связанный со страхованием от безработицы. Бюджет был установлен в размере 89 миллионов манатов, из которых 35 миллионов было запланировано направить на обеспечение самозанятости».

(Автор: Ильхама Исаабалева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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