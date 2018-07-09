Набравшим 700 баллов абитуриентам получение второй специальности в UNEC будет бесплатным

9 июля 2018 12:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С нового учебного года в UNEC будет стартовать программа Внутриуниверситетского двойного диплома (ВУДД) с новшествами.

Как говорится в сообщении университета, распространенном в понедельник, с 2018/2019 учебного года студенты, поступившие в UNEC, набрав 700 баллов, смогут участвовать в программе бесплатно. В программе ВУДД также создана невероятная возможность для абитуриентов, набравших свыше 600 баллов. Так, абитуриентам, набравшим 600 и выше баллов и выбравшим UNEC, в оплате за обучение в программе ВУДД будет предоставлена 50-процентная льгота.

Целью ВУДД является выполнение требований, исходящих из «Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике», подготовка студентов, успешно обучающихся по специальности на уровне бакалавриата, а также по второй специальности как конкурентоспособного специалиста. Студенты, участвующие в программе ВУДД, в течение 4 лет овладеют двумя специальностями и получат возможность занять достойное место на трудовом рынке и ловко приспособиться к его требованиям.

На начальном этапе программа ВУДД открыта по специальностям «Финансы», «Бухгалтерский учет и аудит» и «Маркетинг».

Следует отметить, что студенты, поступившие в UNEC, набрав 600 и выше баллов, смогут получать специальную стипендию университета.

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