В 3 районах Баку не будет газа

13 июля 2018 07:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в большенстве частей насиминского и бинагадинского районов столицы не будет газа.

Как сообщает Trend, ссылаясь на ПО «Азеригаз», в связи с работами на газовой магистральной трубопроводной линии, завтра с 10:00 на территории насиминского района: на проспекте Тбилиси и 20 января, улицах А.Магеррамова, А. Гурбанова, Бакиханова, Дж. Мамедкулизаде, Г. Алиева, а так же в бинагадинском районе: 6,7,8 и 9 микрорайонах, поселках Расулзаде, Хутор, Сулутере, Ходжахесен будет ограничена подача природного газа.

Возможно, что необходимые ремонтные работы повлияют на газоснабжение жилых районов Нового Ясамала, улицы Шарифзаде, Васифа Алиева и Хыдыра Мустафаева.

Ремонтные работы будут завершены в течении дня, а подача природного газа к вечеру будет восстановлена.

Производственное объединение «Азеригаз» просит всех потребителей быть особо осторожными во время использования природного газа и соблюдать правила техники безопасности.

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