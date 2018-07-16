В Азербайджане начались тестовые экзамены по приему на работу учителей

16 июля 2018 13:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня стартует второй этап приема на работу учителей в общеобразовательные учебные заведения, который проводится посредством тестового экзамена, говорится в сообщении министерства образования, распространенном в понедельник.

"Первый экзамен сегодня будет проведен для учителей начальных классов. Для этой категории учителей экзамены продолжатся до 19 июля", - говорится в сообщении.

Тестовый экзамен для учителей английского языка пройдет 19-20 июля, немецкого языка – 20 июля, математики - 23-24 июля, информатики и изобразительного искусства - 24 июля, азербайджанского языка и литературы- 25-26 июля, русского языка и литературы, азербайджанского языка, французского языка и музыки - 26 июля, истории и химии - 27 июля, физики и технологии – 28 июля, биологии - 30 июля, физического воспитания - 30-31 июля, географии – 31 июля.

Прием документов для участия на экзаменах проводился 2-8 июля текущего года. Из 50 697 кандидатов [после оценки показателей] были приняты заявки 46 839 кандидатов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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