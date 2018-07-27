В Баку временно перенесены конечные остановки автобусов ряда маршрутов

27 июля 2018 18:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для бесперебойной работы регулярных автобусных маршрутов во время ремонтных работ, которые завтра утром начнутся на трассе Баку-Сумгайыт перед Бакинским автовокзальным комплексом, временно перенесены конечные остановки автобусов, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства, распространенном в пятницу.

Конечной остановкой автобусов маршрутов №№ 2, 7A, 13, 14, 29, 37 и 96, следующих к автовокзалу из центра города, будет административное здание киностудии «Азербайджанфильм» им. Дж. Джаббарлы.

Автобусы маршрутов №№ 92, 102, 114A, 114B, 119, 135, 159, 170 и 199, двигающиеся из близлежащих населенных пунктов в направлении города, будут доезжать до Бакинского автовокзала.

Автобусы маршрутов №№ 67 и 83, следующие в направлении города, временно будут проезжать по Бинагадинскому шоссе.

Отметим, что ранее Госагентство автомобильных дорог сообщило, что завтра с 10:00 до утра воскреснья будет ограничено движение автотранспортных средств на трассе Баку-Сумгайыт - от Бакинского международного автовокзального комплекса в сторону города.

Работы по обновлению асфальтового покрытия и дорожной разметки на территории перед автовокзалом планируется завершить за 18-20 часов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку начали работать новые автобусные маршруты (ФОТО)
Общество 22 июля 00:17
В Баку запускаются новые автобусные маршруты
Общество 16 июля 12:47
В Баку еще один автобусный маршрут переходит на систему безналичной оплаты
Общество 13 июля 15:34
В Баку устраняются проблемы в работе светофоров
Общество 12 июля 17:11
Будет изменено дорожное движение на одной из главных улиц Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 12 июля 16:06
В Баку переносятся автобусные остановки (ФОТО)
Общество 11 июля 15:04
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев поздравил перуанского коллегу
Политика 18:53
Минэкологии Азербайджана усилит борьбу с загрязнением Каспия
Общество 18:48
Таджикистан увеличил экспорт электроэнергии наполовину: за счет поставок в Узбекистан
Таджикистан 18:41
Уровень бесперебойного водоснабжения населения в Азербайджане достиг 67,6%
Общество 18:29
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых
Россия 18:26
SOCAR увеличила бурение
Энергетика 18:19
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Астаринском районе
Политика 18:18
Крупный российский грузоперевозчик увеличил поставки удобрений в Азербайджан
Бизнес 18:09
Kapital Bank повышает уставной капитал более чем на 20%
Бизнес 18:09