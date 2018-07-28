Азербайджанские танкисты стали первыми в своей группе на конкурсе «Танковый биатлон» (ФОТО)

28 июля 2018 19:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу в рамках соревнований «Армейские международные игры-2018» стартовал конкурс «Танковый биатлон», сообщили Trend в субботу в Министерстве обороны Азербайджана.

В первый день конкурса азербайджанские танкисты состязались с танковыми экипажами из Зимбабве, Индии и Южно-Африканской Республики, входящими в одну группу.

Согласно условиям конкурса, азербайджанские танкисты, уничтожив условные цели точным огнем, за короткий срок преодолели установленное по маршруту расстояние.

Таким образом, в первый день состязаний наши танковые экипажи, значительно опередив по очкам соперников, стали первыми в своей группе.

Отметим, что в этом году в конкурсе «Танковый биатлон» принимают участие танковые экипажи из 23 стран.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанские военнослужащие отправились в Москву для участия в "Танковом биатлоне"
Политика 20 июля 19:41
Военный контингент, участвовавший в совместном турецко-азербайджанском учении, вернулся в Нахчыван (ФОТО)
Политика 4 июня 19:41
Министр обороны Азербайджана наблюдал за международными учениями «Efes-2018» (ФОТО)
Политика 10 мая 10:34
Криминальный режим Армении распространяет лживую информацию - минобороны Азербайджана
Политика 22 апреля 11:24
Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана (ФОТО)
Политика 19 апреля 17:35
Родители, принявшие участие в Дне открытых дверей, выразили благодарность Верховному Главнокомандующему за условия, созданные в воинских частях (ФОТО, ВИДЕО)
Общество 20 марта 19:25
Лента новостей
Четверо получили ожоги во время взрыва на парковке в Сумгаите
Происшествия 19:00
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Марокко
Политика 18:48
В Афганистане боевики напали на центр по подготовке акушерок
Другие страны 18:26
Министр обороны Азербайджана принял участие в открытии соревнований "Армейские международные игры-2018" (ФОТО)
Общество 17:54
Макей и Лавров обсудили ситуацию вокруг генсека ОДКБ
Беларусь 17:51
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Бизнес 17:49
В аэропорту Вануату на взлетной полосе столкнулись несколько самолетов
Другие страны 17:47
Мадридские и барселонские таксисты объявили бессрочную забастовку
Европа 17:36
В Мьянме трое рабочих погибли при сходе оползня
Другие страны 17:24