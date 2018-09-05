В Азербайджане подготовлен план мероприятий в связи с месяцем Мухаррам - зампред Госкомитета (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по работе с религиозными структурами Азербайджана подготовил план мероприятий в связи с месяцем Мухаррам.

Об этом в среду сказал Trend заместитель председателя Госкомитета Сиявуш Гейдаров.

«В соответствие с этим планом мероприятий работа проводится перед началом месяца Мухарам. С религиозными общинами, религиозными деятелями, а также с верующими проводится соответствующая объяснительная работа», - сказал Гейдаров.

Гейдаров отметил, что разъяснительные работы, в основном, проводятся по двум направлениям: работы просветительского характера и разъяснение соответствующих требований закона.

«Одной из основных наших целей является выполнение рекомендаций, указанных в фетве УМК. Совместно с Управлением мы продолжим работать в этом направлении до конца месяца Мухаррам», - добавил Гейдаров.

В Азербайджане за прошедшие годы был выявлен ряд негативных случаев в связи с проведением обрядов самобичевания.

«В результате проведенных наблюдений были обнаружены некоторые негативные случаи во время ритуальных обрядов в некоторых городах и районах Азербайджана», - отметил Гейдаров.

По его словам, приходилось сталкиваться со случаями массового проведения в частных домах религиозных обрядов и размещения религиозных атрибутов за пределами мечети.

«Согласно существующему законодательству, траурные собрания должны проводиться лишь в мечетях, местах поклонения и на территориях, относящихся к ним, и не должны мешать общественному порядку», - сказал зампред Госкомитета.

Гейдаров также сказал, что в случае обнаружения таких случаев, совместно с местными органами исполнительной власти и правоохранительными органами предпринимаются соответствующие шаги в рамках закона.

Участие детей в обряде самобичевания негативно отражается на их здоровье, а также психике.

«Мы наблюдаем, как в некоторых районах родители приводят несовершеннолетних детей для участия в обряде самобичевания. Эти случаи наблюдаются в месяц Мухаррам и, в особенности, на собраниях в день Ашура», - сказал зампред Госкомитета.

Гейдаров отметил, что важно соблюдать требования законов. Как сказал Гейдаров, в соответствие с соответствующим пунктом закона «О правах детей», запрещено привлекать детей к исполнению таких религиозных обрядов, оказывающих вредное воздействие на здоровье человека.

«Кроме этого, необходимо соблюдать требования закона «Об образовании». Таким образом, участие школьников на собрании Ашура во время учебы мешает их посещаемости занятий в школе. В большинстве случаев это происходит по вине родителей», - добавил Гейдаров. Но было бы правильно, если бы молодые граждане страны принимали участие в таких церемониях после достижения совершеннолетия, когда у них сформируется собственное мировоззрение и они осознают истинную сущность всего.

Гейдаров также отметил, очень важно пропагандировать исламские ценности, правильно изучать свою религию, охранять духовные ценности.

«Как сказал наш общенациональный лидер Гейдар Алиев, наша религия - национально-духовное достояние. Мы должны приложить все усилия, чтобы правильно довести до будущего поколения это достояние», - добавил Гейдаров.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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