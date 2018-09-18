НАНА планирует обеспечить общежитием 30 магистрантов

БАКУ /Trend/ - Национальная академия наук Азербайджана планирует обеспечить общежитием 30 магистрантов.

Об этом во вторник во время выступления на мероприятии, посвященном Дню знаний, сказал президент НАНА, академик Акиф Ализаде.

Ализаде отметил, что 1124 бакалавра по 92 плановым местам подали заявки для поступления в магистратуру НАНА в 2018/2019 учебном году.

«Это означает, что по одному месту подали документы 12-13 человек. Но есть такие специальности, где по одному месту подали заявку 41 человек. Это свидетельствует, что интерес к магистратуре НАНА растет с каждым годом», - добавил президент НАНА.

Ализаде сказал, что в этом году в магистратуру поступило 67 бакалавров по 19 специальностям. Сегодня в Академии обучаются до 200 магистрантов.

По словам президента НАНА, существование магистратуры НАНА создает широкие возможности для научной деятельности магистрантов.

«Совместно с действительными членами и членами-корреспондентами, а также другими авторитетными учеными магистранты проводят исследования. В Азербайджане предпринимаются серьезные шаги для интеграции науки и образования. Эта интеграция также осуществляется с целью адаптации к европейскому образованию. Научные учреждения Академии обладают прекрасной научной базой», - отметил Ализаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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