В Азербайджане по случаю дня Ашура кровь уже сдали более 1230 человек - НИИ гематологии

20 сентября 2018 13:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане при организации минздрава и Управления мусульман Кавказа (УМК) продолжаются акции по добровольной сдаче крови.

На 10:30 кровь по республике сдали 1233 человека, и уже собраны 554 литра крови, сказала в четверг директор НИИ гематологии и трансфузиологии минздрава Зохра Алимирзоева.

Акции по сдаче крови продолжатся в течение дня.

Отметим, что они проходят в мечети Имама Али, в Хазарском районе в 14-й Объединенной городской больнице и святыне Мир Мовсум ага, в Насиминском районе в мечети Аждар бека и 20-й городской поликлинике, в Низаминском районе в мечети Шах Аббас, в Сабунчинском районе в мечети Рагимы ханум, в Сабаильском районе в Бибиэйбатской мечети и Джума мечети в Ичеришехер, в Сураханинском районе в Гарачухурской мечети, в Ясамальском районе в мечети Тезе пир и мечети Гаджи Солтанали.

Учитывая пожелания граждан, аналогичные акции организованы и в регионах по следующим адресам:

- Гянджа, комплекс Имамзаде

- Лянкяран, мечеть Бёюк базар

- Мингячевир, мечеть Гейдар

- Сумгайыт, Джума мечеть

- Шеки, мечеть Имама Али

- Ширванское отделение Центрального банка крови

- Центральная больница Агджабединского района

- Центральная больница Бейлаганского района

- Барда, мечеть Имамзаде

- Билясувар, Джума мечеть

- Центральная больница Джалилабадского района

- мечеть Абульфаза Аббаса в Гекчайском районе

- Хачмазская городская мечеть

- Центральная больница Агсуинского района

- Губинское отделение Центрального банка крови

- Масаллы, Джума мечеть.

Заготовленная кровь и изготовленные из нее препараты пойдут на лечение больных гемофилией, талассемией и других нуждающихся в крови.

Напомним, что первый день месяца Мухаррам пришелся на 11 сентября, а день Ашура - на 20 сентября.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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