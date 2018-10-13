В Азербайджане с начала года родились 90 тысяч младенцев

13 октября 2018 16:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-августе текущего года отделы ЗАГСа минюста зарегистрировали в Азербайджане рождение 90 523 младенцев (в среднем, 373 младенца в день). Об этом говорится в сообщении Госкомстата, распространенном в субботу.

На каждые 1000 человек населения этот показатель составил 13,8.

Среди новорожденных 53,1 процент – мальчики, 46,9 процентов – девочки. За отчетный период также родилось 1680 близнецов и 78 тройняшек.

В настоящее время в Азербайджане, на каждую способную к деторождению женщину на протяжении всей жизни приходится рождение 1,9 ребенка.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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