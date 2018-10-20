О ситуации в зоне оползня в бакинском посёлке Бадамдар

20 октября 2018 22:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В зоне оползня в бакинском посёлке Бадамдар сохраняется относительная напряженность, говорится в субботу в сообщении штаба министерства экологии и природных ресурсов по итогам мониторинга на 21:00.

Согласно информации, время от времени частицы пород над оползневой массой движутся вниз вдоль склона. На маяках, установленных на домах в верхней части зоны, изменений не зарегистрировано.

Напомним, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком», активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии приостановлена, что будет сделано в случае необходимости и на других участках.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что приостановлена подача газа в 11 частных домов, расположенных на участке.

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