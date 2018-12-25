В детских садах Баку еще больше усилят контроль над продовольственным обеспечением

25 декабря 2018 14:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В детских садах Баку будет усилен контроль над продовольственным обеспечением, сообщает Trend со ссылкой на Исполнительную власть Баку.

Обеспечение продовольствием учреждений, находящихся в подчинении Управления учреждений дошкольного образования и детских домов Баку, находится под строгим контролем, и каждое обращение, которое поступает в связи с обеспечением продовольствием, тщательно расследуется.

«Информация, поступившая в связи с качеством продовольствия, поставляемого в детские сады, также была немедленно изучена Комиссией, организованной Исполнительной властью Баку, продукты сомнительного качества были заменены новыми продуктами. В Управлении сказали, что не может идти и речи о поставках просроченных, или некачественных продуктов питания в детские сады, замене подлежали лишь не достаточно качественные продукты. Во время проведения проверок в детских садах Баку не были выявлены серьезные недостатки и проблемы», - отмечают в Исполнительной власти.

Также в сообщении Исполнительной власти говорится, что в течение 2018 года в учреждениях дошкольного образования и детских домах Баку не наблюдались проблемы, связанные с обеспечением продовольствием.

В Исполнительной власти отмечают, что структурам, обеспечивающим дошкольные образовательные учреждения Баку продовольствием, были даны поручения по увеличению в преддверии Нового года ассортимента продуктов, поставляемых в детские сады.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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