В БГУ отмечен День солидарности азербайджанцев мира (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялось мероприятие, посвященное 31 декабря – Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году. Вначале участники мероприятия возложили цветы к бюсту великого лидера Гейдара Алиева в фойе университета, сообщает в четверг Trend со ссылкой на вуз.

Заместитель министра образования Азербайджана, исполняющий обязанности ректора БГУ Фирудин Гурбанов поздравил участников мероприятия, выразил свои наилучшие пожелания.

Говоря о заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева в праздновании этой знаменательной даты, Фирудин Гурбанов сказал, что после возвращения великого лидера к политической власти в Азербайджане он провозгласил независимую Азербайджанскую Республику гарантом защиты интересов азербайджанцев мира и целенаправленно начал вести работу с соотечественниками за рубежом.

Напомнив поздравления Президента Ильхама Алиева с Днем солидарности азербайджанцев мира, Фирудин Гурбанов обратил внимание участников мероприятия на работы, проводимые в направлении распространения объективной информации об Азербайджане, защите государственных и национальных интересов, и выразил уверенность в светлом будущем азербайджанского народа.

Затем выступили первый заместитель председателя Милли Меджлиса, профессор Зияфат Аскеров, декан исторического факультета, доцент Азад Рзаев.

На мероприятии, которое завершилось художественной частью, был показан фильм, подготовленный в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира.

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