Стала известна дата запуска экспресс-поезда Баку-Гянджа-Баку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - ЗАО «Азербайджанские железные дороги» с 30 декабря запускают экспресс Баку-Гянджа-Баку, сообщили в пятницу Trend в ЗАО.

Экспресс по четным дням месяца будет отправляться в 09:00 из Баку, по нечетным дням - из Гянджи также в 09:00.

Время пребывания в пути - 4 часа 28 минут.

Экспресс будет останавливаться на станциях Баладжары, Евлах и Гёран.

В экспрессе, состоящем из четырех вагонов, 367 сидячих мест – девять мест первого класса, 62 места бизнес-класса и 296 мест стандарт-класса.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн по интернету.

Представляем график и тарифы за проезд на экспрессе Баку-Гянджа-Баку:

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)

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