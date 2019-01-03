В Азербайджане строительные работы будут соответствовать требованиям безопасности дорожного движения

3 января 2019 10:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Работа в строительной и градостроительной сферах в Азербайджане будет соответствовать требованиям безопасности дорожного движения, сообщает в четверг Trend.

Об этом говорится в Государственной программе по безопасности дорожного движения в Азербайджане на 2019-2023 годы», утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева от 27 декабря 2018 года.

В документе говорится, что нормативно-правовые акты и акты нормативного характера, регулирующие требования и критерии соответствия дорожно-транспортной инфраструктуре территории, где планируется проектирование, строительство, реконструкция строительных объектов и другая строительная и градостроительная работа в 2019-2020 годы, будут совершенствоваться в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения.

Требования и критерии соответствия территории дорожно-транспортной инфраструктуре буду включены в нормативно-правовые акты и акты нормативного характера, регулирующие строительную и градостроительную деятельность.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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