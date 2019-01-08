В Азербайджане вокруг школ будет установлен допустимый уровень скорости движения

8 января 2019 12:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на автомобильных дорогах, проходящих по территории где расположены школы, будет снижена плотность движения, сообщает во вторник Trend.

Об этом говорится в Государственной программе по безопасности дорожного движения на 2019-2023 годы, утвержденной распоряжением Президента Азербайджана от 27 декабря 2018 года.

Как подчеркивается в документе, для уменьшения плотности движения на этих автодорогах с учетом особенностей улично-дорожной сети и других критериев безопасности, будут подготовлены предложения по организации дорожного движения, определен допустимый уровень скорости на улицах и дорогах непосредственно вблизи учебных заведений и уделено особое внимание применению технических средств при организации дорожного движения.

Соответствующим структурам поручено установить причины возникновения пробок и плотности движения на автодорогах, подготовить соответствующие предложения и принять меры для предотвращения заторов (пробок), совершенствовать организацию одностороннего и двустороннего движения для оптимизации движения и уменьшения излишнего передвижения транспортных средств на улицах и дорогах, а также подготовить и выполнить план системных мер для перенаправления транспортных потоков из центральной части городов для уменьшения нагрузки на участках дорог с высокой плотностью движения, провести исследования и дать соответствующие предложения для повышения пропускной способности автодорог.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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