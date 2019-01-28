Завтра в Баку будет дождливо и ветрено

28 января 2019 13:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра временами будет идти дождь, местами сильный, ожидается усиление северо-западного ветра, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха составит ночью 2-4, днем - 5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 80-90 процентов.

В районах Азербайджана завтра временами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах - снег, местами сильный. Днем, начиная с западных районов, осадки постепенно прекратятся. Местами ожидается туман, подует порывистый западный ветер.

Ночью - 2-5, днем - 7-11 градусов тепла, в горах ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 3-6 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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