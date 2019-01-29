Распоряжение Президента Азербайджана позволяет заново переосмыслить и проанализировать творчество Насими - министр

29 января 2019 17:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Распоряжение Президента Ильхама Алиева об объявлении 2019 года «Годом Насими» в Азербайджане создало возможность, чтобы заново осмыслить и проанализировать творчество, большой вклад этой великой личности.

Об этом во вторник сказал министр культуры Абульфас Гараев, сообщает Trend.

Министр отметил, что проведение на уровне ЮНЕСКО 600-летнего юбилея Насими в 1973 году по инициативе великого лидера Гейдара Алиева стало значимым событием в истории азербайджанской культуры.

«Тогда в центре Баку Насими был установлен памятник, автором которого является Токай Мамедов и который сегодня украшает наш город. Также был снят фильм, посвященный великому мыслителю, проведены научные исследования, изданы книги», - сказал Гараев.

Министр напомнил, что в мае 2017 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже отмечалось 600-летие смерти Насими, а в сентябре 2018 года по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в стране впервые был проведен Фестиваль поэзии, искусства и духовности Насими. В фестивале участвовали литераторы, ученые и исследователи из многих стран. Фестиваль не только открыл новые возможности для изучения и популяризации творчества Насими, но и для пропаганды страны. «Год Насими» непосредственно связан с духовностью и культурой азербайджанского народа. Министерство культуры подготовило план мероприятий на этот год, которые предусматривают проведение различных мероприятий, выставок, организацию литературно-художественных вечеров, издание книг как в стране, так и за рубежом», - сказал министр.

Напомним, что 11 января Президент Азербайджана подписал распоряжение об объявлении 2019 года «Годом Насими».

В 2019 году исполняется 650 лет со дня рождения Насими.

В целях достойного проведения на государственном уровне этого знаменательного события в истории литературно-культурной мысли Азербайджана распоряжением Президента Азербайджана «О проведении 650-летнего юбилея великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими» от 15 ноября 2018 года Кабинету министров Азербайджана поручено подготовить и осуществить план соответствующих мероприятий.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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