В Азербайджане предложено отпраздновать 2500-летие города Габала

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане должно быть отпраздновано 2500-летие города Габала.
Об этом во вторник сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Керимли, сообщает Trend.
Керимли отметил, что Габала - это древний город Азербайджана, и в связи с этим имеется достаточное количество документов.
Депутат также предложил объявить один из древних городов Азербайджана - Шамаху, городом-заповедником.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)
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