В Азербайджане начинается прием документов в первые классы школ (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В этом учебном году прием в первые классы школ в Мингячевире, Ширване, Нафталане, Евлахе и Самухе, наряду с Баку, Сумгайытом, Гянджой, Абшероном, будет проводиться в электронном порядке.

Об этом сказала заместитель директора Управления образования по г. Баку Ильхама Абдуллаева, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, прием документов начнется с 10:00 11 марта.

Прием документов для детей, не обучающихся в дошкольных группах, начнется 13 марта.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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