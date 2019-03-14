Количество жертв ДТП с минивэном из Азербайджана на Ставрополье увеличилось

Число жертв автоаварии с минивэном из Азербайджана, произошедшей в Ставропольском крае 6 марта, увеличилось с семи до восьми человек. Об этом сообщили в четверг ТАСС в краевом минздраве, передает Trend.

"Скончался еще один пострадавший в ДТП, он находился в тяжелом состоянии", - сказал представитель министерства.

Всего в больницу Невинномысска после ДТП были доставлены четверо пострадавших, из которых двое выписаны, а двое скончались.

Грузовой автомобиль и микроавтобус, который осуществлял частную перевозку из Азербайджана в Москву, 6 марта столкнулись недалеко от города Невинномысска на федеральной трассе "Кавказ". В ДТП погибли шесть человек, все - граждане Азербайджана, еще четверо были госпитализированы с тяжелыми травмами.

После ДТП возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. По предварительной версии, водитель грузового автомобиля уснул за рулем.

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