Количество жертв ДТП с минивэном из Азербайджана на Ставрополье увеличилось

14 марта 2019 11:03 (UTC+04:00)

Число жертв автоаварии с минивэном из Азербайджана, произошедшей в Ставропольском крае 6 марта, увеличилось с семи до восьми человек. Об этом сообщили в четверг ТАСС в краевом минздраве, передает Trend.

"Скончался еще один пострадавший в ДТП, он находился в тяжелом состоянии", - сказал представитель министерства.

Всего в больницу Невинномысска после ДТП были доставлены четверо пострадавших, из которых двое выписаны, а двое скончались.

Грузовой автомобиль и микроавтобус, который осуществлял частную перевозку из Азербайджана в Москву, 6 марта столкнулись недалеко от города Невинномысска на федеральной трассе "Кавказ". В ДТП погибли шесть человек, все - граждане Азербайджана, еще четверо были госпитализированы с тяжелыми травмами.

После ДТП возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. По предварительной версии, водитель грузового автомобиля уснул за рулем.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанская компания «AzVIRT» огласила ход строительства автодороги Баку-Губа-граница с Россией
Бизнес 11:01
SOCAR Energy Ukraine обнародовала объёмы сбыта дизтоплива
Энергетика 10:51
Caspian Drilling Company и Equinor подписали контракт по месторождению «Карабах»
Энергетика 09:38
Азербайджан и Китай обсудили двустороннее сотрудничество
Политика 09:15
Заместитель министра иностранных дел Азербайджана совершил визит во Вьетнам
Политика 09:14
В Баку стартует VII Глобальный Бакинский форум
Политика 08:00
Лента новостей
Турция предлагает Туркменистану сотрудничество в области IT-технологий
ИКТ 11:19
В Германии назвали отказ Британии от Brexit без сделки "сигналом разума"
Европа 11:17
Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана проведет в Ашхабаде выставку
Туркменистан 11:07
Азербайджанская компания «AzVIRT» огласила ход строительства автодороги Баку-Губа-граница с Россией
Бизнес 11:01
SOCAR Energy Ukraine обнародовала объёмы сбыта дизтоплива
Энергетика 10:51
В Западно-Каспийском университете в Баку была организована лекция японского профессора (ФОТО)
Общество 10:50
Президент Ильхам Алиев принимает участие в VII Глобальном Бакинском форуме (ФОТО)
Политика 10:39
Азербайджанская компания Bakcell вносит свой вклад в повышение уровня занятости среди молодежи (ФОТО)
ИКТ 10:30
Министр нефти Египта заявил, что ОПЕК+ может перенести встречу министров из Австрии
Арабские страны 10:30