В Пираллахинском районе Баку отметили праздник Новруз (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18 марта 2019 года в поселке Пираллахи Пираллахинского района Баку состоялось всенародное празднование Новруз байрамы, сообщает Trend.

В праздничном мероприятии приняли участие глава Исполнительной власти Пираллахинского района Васиф Иманов, депутат Милли Меджлиса Рауф Алиев, руководители управлений, предприятий и организаций района, коллективы учреждений образования, здравоохранения, культуры и представители общественности района. На мероприятии были представлены стенды, отражающие Новруз байрамы, ручные работы, отражающие пробуждение земли, приход весны, образцы различных ремесел, сладости, символизирующие Новруз байрамы. Подготовленные Новрузские сценки, озвученные национальные песни, сказанные Баяты, создали у зрителей приятное праздничное настроение. Также по случаю Новруз байрамы исполнительной властью района и отделением Общества "Золотой полумесяц" Пираллахинского района были вручены праздничные подарки малообеспеченным жителям, инвалидам и ветеранам карабахской войны, вынужденным переселенцам, в целом около двухсот семьям.

Мероприятие продолжилось в Большом зале заседаний Центра культуры имени Вагифа Мустафазаде в поселке Пираллахи. Сердечно поздравив жителей и гостей Пираллахи с национальным праздником нашего народа-древним Новрузом, Васиф Иманов дал подробную информацию о празднике и рассказал о Новрузских обычаях.

Депутат Рауф Алиев поздравил участников мероприятия с праздником, отметил, что Новруза - это национальный праздник, который сохранился веками и всегда отмечался на государственном уровне.

Праздничное мероприятие, которое с большим интересом наблюдали сотни жителей Пираллахи, офицеры и солдаты, проходящие службу в воинских частях района, продолжилось концертной программой в исполнении работников культуры.

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