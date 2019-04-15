В Центре Гейдара Алиева прошла лекция турецкого историка Ильбера Ортайлы (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Профессор Ильбер Ортайлы рассказал о государствах, которые были созданы в древности на территории Кавказа, являющегося важным регионом европейского континента, здешнем местном населении, а также переселившихся сюда в различные периоды племенах, этнических группах, привел весомые факты против претензий армян касательно существовавшего до нашей эры государства Урарту.

Лектор отметил, что в различные времена на территории как Азербайджана, так и Турции селились народы, ищущие убежища, а также представители народов, пришедших с территорий захватнических государств. Неслучайно, что оба государства принимают беженцев и в современное время. И на территории Азербайджана, и на территории Турции можно встретить этнические группы, которые сохранили свою самобытность. Армяне же были переселены на Кавказ, в основном, в XVIII-XIX веках.

Ученый-историк отметил, что огузский тюркский язык был широко распространен на многонациональном Кавказе, и рассказал о неоднократной смене алфавита. Упомянув о реформе алфавита Мирзы Фатали Ахундзаде, невозможности написания характерных для тюркского языка звуков арабскими буквами, он охарактеризовал труд Махмуда Кашгари “Дивани лугат-ат-турк” как ценный источник о древнем языке, истории и культуре турок.

Турецкий профессор коснулся вопроса исламизации Кавказа, отметив, что распространенное мнение о том, что тюрок силой оружия заставили принять мусульманство, - ошибочно, и, что временами люди добровольно принимали ислам.

“Для нас Кавказ - история”, - сказал ученый-историк, подчеркнув, что до оккупации Кавказа Россией в XIX веке - до Туркменчайского договора, там было Азербайджанское государство, а сейчас - Азербайджанская Республика.

“В мире люди, говорящие на одном языке, могут жить в разных местах, однако, едины по своей морали и духу”, - заявил профессор Ильбер Ортайлы и напомнил мудрое изречение великого лидера Гейдара Алиева о Турции и Азербайджане - “Одна нация - два государства”.

Профессор подчеркнул, что хоть Низами Гянджеви и писал на персидском языке, он был тюрком.

"Поэма живущего в Иране Мамедгусейна Шахрияра “Здравствуй Гейдар баба” на азербайджанском языке - воплощение его духовной близости и солидарности со своим народом. Мы - одна культура. Эта культура имеет различные оттенки, но в ее основе лежит история тюрок.

На лекции присутствовал посол Турции в Азербайджане, депутаты Милли Меджлиса (парламента), ученые-историки, студенты, представители интеллигенции и общественности.

Турецкий профессор ответил на многочисленные вопросы слушателей.

Ильбер Ортайлы родился в 1947 году. Окончил факультет политических наук Анкарского университета, а также историческое отделение факультета географии, истории и языка. Получил степень магистра в Чикагском университете. В 1947 году защитил диссертацию. В 1979 получил звание доцента, а в 1989 -профессора. Он преподавал и вел семинары в университетах Вены, Берлина,Парижа, Принстона, Москвы, Рима, Софии, Кембриджа и Туниса, автор передач на ряде телевизионных каналов Турции.

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