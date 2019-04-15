Восьмилетняя азербайджанская пианистка покорила Москву

15 апреля 2019 21:12 (UTC+04:00)

Традиционную азербайджанскую музыку считают результатом многовекового исторического процесса формирования и развития своеобразных, глубоко реалистических традиций. Во всем мире известны имена композиторов Вагифа Мустафазаде, Муслима Магомаева, Узеира Гаджибекова, Кара Караева, Сеида Рустамова. При этом в Азербайджане также сильны традиции мировой классической музыки, сегодня азербайджанских музыкантов часто на ура принимают в России. И наоборот, российских пианистов всегда ждут в Азербайджане, причем отнюдь не только на Габалинском международном фестивале. Так, на днях во Дворце Гейдара Алиева выступил Денис Мацуев, на концерте которого побывала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева с дочерьми.

В апреле свой вклад в копилку российско-азербайджанского культурного обмена внесла совсем юная пианистка, ученица второго класса московской детской школы искусств "Вдохновение" Айдан Нуриева (педагог Елена Литвина). Айдан удостоилась диплома лауреата 1-й степени Международного фестиваля-конкурса молодых пианистов и фортепианных ансамблей имени С.И.Танеева в Москве, сообщает Trend со ссылкой на Вестник Кавказа.

Вместе с Ким На Рин из Республики Корея Айдан исполнила Сонату для фортепиано в четыре руки Людвига ван Бетховена и Вальс до мажор Александра Глазунова. Жюри под председательством профессора Московской государственной консерватории им. Чайковского, народного артиста России Владимира Овчинникова также удостоило Айдан специального диплома "За артистизм".

Незадолго до этого, в середине марта, Айдан стала обладателем Гран-при Московского открытого фестиваля искусств "Созвучие" среди солистов-исполнителей. В ее конкурсном репертуаре были фортепианные произведения Дмитрия Шостаковича "Лирический вальс", "Гавот", "Полька", "Шарманка", "Танец" из сюиты "Танцы кукол". А в прошлом году Айдан удостоилась второго места на Международном конкурсе юных пианистов в Италии (Гроссето, Тоскания).

Завтра Айдан исполняется девять лет. "Вестник Кавказа" поздравляет юную пианистку и ее наставников и желает им дальнейших творческих успехов.

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