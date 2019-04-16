Азербайджанские депутаты побывали в Джоджуг Марджанлы (ФОТО)

16 апреля 2019 20:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Депутаты Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Рауф Алиев и Ильхам Алиев побывали в селе Джоджуг Мерджанлы, сообщает во вторник Trend.

С целью ознакомления с условиями, созданными для жителей села, депутаты встретились с представителем исполнителной власти в селе, были проинформированы об условиях жизни и занятости сельчан. Затем депутаты ознакомились с условиями, созданными в сельской школе, детском саду, медицинском пункте. На встрече с сельской молодёжью депутаты ответили на интересующие ее вопросы.

В ходе встречи депутат Рауф Алиев отметил, что в эти дни азербайджанский народ с большим воодушевлением отметил годовщину великой победы азербайджанской армии в апрельских боях.

Депутат напомнил, что в апреле 2016 года в результате успешной контратаки азербайджанской армии от армянской оккупации была освобождена высота ” Ляля-Тепе " и в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района была обеспечена безопасная жизнь: «Согласно соответствующему распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева в селе создана вся необходимая для жизни инфраструктура, и началась новая жизнь».

«Возвращение в Джоджуг Марджанлы - это начало большого возвращения. В результате дальновидной, мудрой политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева вскоре будут освобождены все оккупированные азербайджанские земли, и все вынужденные переселенцы вернутся в родные места», - сказал Рауф Алиев.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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