В Азербайджане утвержден порядок проведения анализа ДНК

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден «Порядок изъятия, учета, хранения, использования, выдачи и уничтожения биологического материала для проведения анализа ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота), сообщает в четверг Trend

Соответствующее решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Порядок разработан в соответствии с законом «О государственной дактилоскопической и геномной регистрации в Азербайджане».

По закону, проводится принудительная государственная геномная регистрация лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении тяжких или особо тяжких преступлений, преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы, а также уже имеющих судимость за эти преступления лиц, лиц, личность которых невозможно установить другими способами, либо не имеющих возможность дать о себе информацию по состоянию здоровья или возрасту, биологических родственников пропавших без вести лиц (биологических родителей или супруга/и вместе с детьми).

Также должны пройти обязательную государственную геномную регистрацию неопознанные трупы.

Для обязательной государственной геномной регистрации неопознанных трупов в качестве биологического материала берутся кровь, волосы, ногти, зубы, кости и другие ткани.

Биоматериал берется в двух экземплярах с помощью специально приготовленного стерильного хлопкового тампона одноразового использования, и помещается в пластиковый футляр.

Биоматериал у лиц, проходящих принудительную государственную геномную регистрацию, изымается в следующем порядке:

- биоматериал у лиц, подозреваемых, обвиняемых или осужденных в совершении тяжких или особо тяжких преступлений, а также преступлений против половой или половой свободы, забирается сотрудниками органов дознания, органов предварительного следствия или по обращению этих органов сотрудником службы криминалистики МВД;

- у лиц, личность которых невозможно установить другими методами, а также неспособных дать информацию о себе по состоянию здоровье или возрасту, и у биологических родственников без вести пропавших лиц забирается сотрудником службы криминалистики МВД по решению органов, проводящих дознание или следствие, судебную, оперативно-розыскную деятельность.

Кровь, волос, ноготь, зуб, кость или другие выделения, или ткани организма в качестве биоматериала неопознанных трупов для обязательной государственной геномной регистрации забирается сотрудником службы криминалистики МВД во время обследования трупа в Объединении судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии минздрава.

Взятый биоматериал отправляется в Управление криминалистических исследований МВД для хранения в информационном банке ДНК.

Все полученные биоматериалы хранятся в охладительных контейнерах при температуре +4 градуса, и не позднее 24 часов с момента забора доставляются по назначению.

Сопроводительные документы поступившего биоматериала берутся на учет после регистрации в Управлении криминалистических исследований МВД.

Учет биоматериала проводится в трех направлениях:

- учет биоматериала лиц, прошедших обязательную государственную геномную регистрацию;

- учет биоматериала лиц, прошедших добровольную государственную геномную регистрацию;

- учет биоматериала, взятого у неопознанных трупов.

Биоматериал, взятый у неопознанных трупов, хранится в соответствующих условиях в специальном холодильнике с момента его поступления на анализ.

По окончанию проведения анализа и составления соответствующих документов биоматериал в течение трех рабочих дней возвращается органу, подавшему запрос.

Биоматериал, поступивший для проведения государственной геномной регистрации, используется для проведения анализа ДНК и составления ДНК-профиля.

Более подробную информацию об утвержденном порядке можно получить здесь.

(Текст: Кямаля Сеидова.Редактор: Талех Агавердиев)

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