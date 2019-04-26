Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 25 градусов

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, умеренный южный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Осадков не ожидается. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-14, днем 17-21, в Баку ночью 12-14, днем 18-21 градус тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70, днем - 40-50 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых горных районах ожидаются локальные, кратковременные грозовые дожди, возможен град. Ночью и утром местами туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью 7-12, днем 20-25, в горах ночью 2-7, днем 9-14 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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