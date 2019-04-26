Азербайджанским гимнасткам очень повезло - у них есть такой прекрасный зал – белорусская спортсменка

26 апреля 2019 18:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Считаю, что азербайджанским спортсменкам очень повезло, потому что у них есть такой прекрасный гимнастический зал, где созданы шикарные условия. Об этом Trend сказала в пятницу белорусская гимнастка Анастасия Салос.

«Организация Кубка по художественной гимнастики в Баку очень хорошая, много волонтеров, которые помогают, есть к кому обратиться и, если потребуется помощь, они всегда помогут», - добавила спортсменка.

Говоря о своем выступлении в первый квалификационный день Кубка, Анастасия Салос отметила, что выступила неплохо, хотя были помарки.

«Первое упражнение сделала достаточно неплохо, без потерь, правда, конечно, были небольшие помарки. Во втором, допустила ошибку в самом конце выступления. Считаю, что могла бы сделать намного больше. Но впереди еще есть соревнования, думаю, что смогу исправить эти ошибки. В этом году мне нравятся все мои упражнения: они и по настроению, и по стилю, и по характеру все разные», - сказала она.

Отметим, что в пятницу в Баку на Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Кубка мира по художественной гимнастике.

В первый день соревнований проходят квалификации в индивидуальной программе с обручем и мячом, а также квалификации команд в групповых упражнениях с пятью мячами.

Кубок мира по художественной гимнастике продлится в Национальной арене гимнастики в Баку до 28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

Азербайджан на Кубке представляют Зохра Агамирова и Вероника Гудис в индивидуальной программе, а также Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова в составе команды в групповых упражнениях.

В первые два дня соревнований пройдут квалификации в индивидуальной программе и среди команд в групповых упражнениях. После этих выступлений определятся победительницы и призеры в многоборье. В воскресенье, 28 апреля, состоятся финалы в индивидуальной программе по отдельным предметам (обруч, мяч, булавы, лента) и финалы команд в групповых упражнениях (пять мячей, три обруча и две пары булав).

Гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим самый высокий бал за исполнение, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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