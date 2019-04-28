Победитель Гран-при Азербайджана Формулы 1 Боттас: Cоревнования прошли в очень напряженной обстановке

28 апреля 2019 19:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что в группе лидеров не произошло много событий, соревнования прошли в очень напряженной обстановке.

Об этом в ходе пресс-конференции после соревнований Формулы 1 Гран-при SOCAR Азербайджана сказал победитель - пилот команды "Mercedes" Вальттери Боттас, сообщает Trend.

Боттас отметил, что во время соревнований старался не допустить ошибку: "Я не мог позволить себе сделать ошибку, держал все под контролем".

Пилот "Mercedes" сказал, что победа в Баку является для него очень значимой. "Я очень рад, что занял первое место. Я очень счастлив, что увидел клетчатый флаг и занял первое место", - добавил финский пилот.

Занявший второе место товарищ Боттаса по команде Льюис Хэмилтон поздравил его с победой.

"Действительно он ехал очень хорошо и не допустил ошибку. Несмотря на то, что соревнования прошли напряженно, ошибок не было. Это лучшее начинание команды в этом сезоне. Рад, что выступаю за эту команду", - сказал Хэмилтон.

Обладатель третьего места - пилот команды "Ferrari" Себастьян Феттель также отметил, что соревнования прошли достаточно напряженно. Он сказал, что рад бы находится на почетном пьедестале.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Рауф Гулиев)

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