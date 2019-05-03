Минэкологии Азербайджана обеспокоено использованием браконьерами запрещенных приспособлений

3 мая 2019 16:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Браконьеры должны прекратить использовать запрещенные охотничьи средства, не совершать действий, создающих условия для уничтожения рыбных запасов.

Об этом сказала журналистам глава пресс-службы минэкологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, сообщает в пятницу Trend.

Она отметила, что во время совместных рейдов, проведенных сотрудниками МВД и минэкологии во внутренних водных бассейнах, на реках Кура и Араз, у браконьеров были изъяты запрещенные охотничьи приспособления и выловленные различные породы рыб.

В отношении нарушителей закона были применены штрафы, в целом, в размере 8 607 манатов, по четырем делам правоохранительные органы возбудили уголовные дела.

Ибрагимова, с сожалением, отметила, что сегодня все еще встречаются случаи, когда при рыбной ловле используют синтетические сети, багры, электроприборы, химические и взрывчатые вещества.

Она призвала лиц, занимающихся ловлей рыбы, не использовать запрещенные охотничьи и рыболовные приспособления, прекратить браконьерство.

Минэкологии просит граждан, представителей общественности сообщать на «горячую линию» - 168, если ими будут выявлены случаи браконьерства.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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