Вугар Байрамов: Улучшение благосостояния людей - первоочередная задача государства в Азербайджане (ВИДЕО)

5 мая 2019 21:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В центре политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, находится гражданин Азербайджана. Первоочередной задачей азербайджанского государства является улучшение благосостояния людей. Экономика страны растет, реформы, реализуемые в областях налогов и таможни, приводят к увеличению бюджетных вливаний, и, в первую очередь, эти средства направляются в социальную сферу.

Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказал Trend эксперт-экономист Вугар Байрамов.

По его словам, в результате формирования социального пакета в рамках реформ, проводимых Президентом Ильхамом Алиевым, увеличены минимальные зарплаты, пенсии, студенческие стипендии, пособия вынужденным переселенцам и другие социальные пособия. Проводимые реформы важны с точки зрения позитивного влияния на социальную защиту и граждане поддерживают любые шаги в этом направлении.

"Эти шаги важны с точки зрения улучшения социальной защиты граждан. Реформы и социальные надбавки на этом не завершаются. Как отметил Президент Ильхам Алиев, в последующие месяцы будут предприняты новые шаги в этом направлении. Дальнейшее укрепление социальной защиты граждан останется приоритетом последующих месяцев года. В результате различные социальные группы получат еще больше преференций в рамках социального пакета", - сказал эксперт.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

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