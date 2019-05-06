Генпрокуратура Азербайджана о восстановлении вещания телеканала ANS

6 мая 2019 19:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана внесла ясность касательно размещенной в некоторых СМИ информации о прекращении на оправдательных основаниях уголовного дела в отношении ответственных работников ООО "Независимая вещательная и медиа компания ANS", возбужденного в следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры, и восстановлении вещания телеканала.

Как сообщили в понедельник Trend в Генпрокуратуре, данная информация не соответствует действительности.

"Опровергая данную информацию, напоминаем, что решением Бакинского апелляционного суда, вступившим в законную силу 29 июля 2016 года, иск Национального совета по телерадиовещанию Азербайджана о прекращении деятельности средства информации ООО "Независимая вещательная и медиа компания ANS" был удовлетворен, действие специального разрешения (лицензии), полученного компанией, и деятельность телеканала прекращены", - говорится в сообщении.

Что касается уголовного дела в отношении руководящих работников ООО "Независимая вещательная и медиа компания ANS", возбужденного в Генеральной прокуратуре в связи с подозрениями в нарушении прав граждан, уклонении от исполнения должностных обязанностей, определенных законом, а также совершении других преступлений, в связи с изменившимися обстоятельствами, оно было прекращено, в относящейся к ним части.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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