В Генплане Баку будут учтены четыре основных приоритета - госкомитет

БАКУ /Trend/ - В Генплане Баку будут учтены четыре основных приоритета. Об этом председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Самир Нуриев сказал на пленуме, совместно проводимом с правлением Союза архитекторов и Госкомитетом по градостроительству и архитектуре на тему «Градостроительное развитие Баку», сообщает во вторник Trend.

По его словам, наряду со сбалансированным зонированием города по обеспечению устойчивого развития эти приоритеты являются поэтапным переходом к формированию альтернативных центров и подцентров, регенерации окружающей среды, обеспечению рационального использования территорий и удобного проживания населения, сохранению национально-культурного наследия и архитектуры города, обогащению культурной жизни, переходу городской экономики к пост-промышленному периоду.

Нуриев отметил, что к первой стадии широкомасштабных работ, организованных на втором этапе разработки генплана Баку, к сотрудничеству привлечена одна из трех самых престижных консалтинговых компаний мира, называемых «Большой тройкой» - "Boston Consulting Group": «Решением тендерной комиссии, состоящей из представителей соответствующих госорганов и общественных деятелей, победителем тендера по разработке генплана Баку стала германская архитектурная и градостроительная компания "AS+P", и таким образом был дан старт второму этапу проекта», - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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