Ряд начальников управлений Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана снят с дожностей (ФОТО)

8 мая 2019 22:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с исполнением распоряжения Президента Ильхама Алиева «О призыве с 1 по 30 апреля 2019 года граждан Азербайджана на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы» от 28 февраля 2019 года, сегодня в Госслужбе по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана прошло совещание с участием начальников аппарата, местных управлений, отделов и подразделений, сообщает в среду Trend со ссылкой на сообщение Госслужбы.

На совещании, помимо прочего были осуществлены кадровые изменения. От занимаемых должностей были освобождены и переданы в распоряжение начальники управлений Сабунчинского и Сураханского районов Баку, управлений Джалилабадского и Агджабединского районов и Низаминского района Гянджи.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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