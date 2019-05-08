Ряд начальников управлений Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана снят с дожностей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с исполнением распоряжения Президента Ильхама Алиева «О призыве с 1 по 30 апреля 2019 года граждан Азербайджана на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы» от 28 февраля 2019 года, сегодня в Госслужбе по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана прошло совещание с участием начальников аппарата, местных управлений, отделов и подразделений, сообщает в среду Trend со ссылкой на сообщение Госслужбы.

На совещании, помимо прочего были осуществлены кадровые изменения. От занимаемых должностей были освобождены и переданы в распоряжение начальники управлений Сабунчинского и Сураханского районов Баку, управлений Джалилабадского и Агджабединского районов и Низаминского района Гянджи.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.