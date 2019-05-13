Бакинский государственный университет открыл в Джоджуг Марджанлы учебный кабинет (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - По случаю 96-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, а также по поводу 100-летнего юбилея Бакинского государственного университета (БГУ), ректор БГУ Эльчин Бабаев, вместе с преподавательско-студенческим составом и студентами-ветеранами вуза, участвовавшими в апрельских боях 2016 года, посетили селение Джоджуг Марджанлы Джебраильского района Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на университет.

В ходе визита, делегация вуза вместе с главой Исполнительной власти Физулинского района Алы Алыевым, посетила могилу и памятник двухлетней Захре Гулиевой и ее бабушке Сахибе Аллахвердиевой, убитых армянами в селе Алханлы Физулинского района в 2017 году, и встретилась с членами их семьи.

Коллектив БГУ в городе Горадиз возложил цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева и у памятника шехидам, погибшим в апрельских боях.

Затем состоялась встреча с коллективом школы села Джоджуг Марджанлы. Представителей вуза приветствовали глава Исполнительной власти Джебраилького района Кямал Гасанов, учителя и ученики школы. Учащиеся, продекламировав патриотические стихи, пообещав в будущем стать студентами БГУ. Директор школы Замин Хазиев сказал, что селение после апрельских боев 2016 года было полностью заново отстроено, построены школа, сад, мечеть, клуб, разбит парк. Делегация БГУ ознакомилась с условиями, созданными в школе, осмотрели классные комнаты, предметные кабинеты, библиотеку и лабораторию. Затем в школе состоялось открытие класса «Бакинский государственный университет: учебный кабинет». Вуз подарил школе компьютер, большое количество учебников и художественной литературы, различные карты, микроскоп и оборудование для физического кабинета, а также школьные принадлежности. Ректор Эльчин Бабаев в Книге памяти школы отметил, что освобождение азербайджанской армией под руководством Президента Ильхама Алиева в апреле 2016 года высоты Лелетепе поднял патриотический дух молодежи. Ректор подчеркнул, что сегодня молодежь Азербайджана под руководством Главнокомандующего полностью готова к освобождению наших земель от оккупации и восстановлению территориальной целостности страны. Эльчин Бабаев также отметил, что население приграничной зоны окружено постоянной заботой и вниманием народа и государства.

Далее в сельском клубе, где также присутствовали военнослужащие региона, Физулинский государственный драматический театр представил спектакль, а студенты БГУ исполнили патриотические номера, встреченные зрителями с большим энтузиазмом.

В ходе визита делегация БГУ посетила воинскую часть в Джоджуг Марджанлы, где встретилась с солдатами и пообедала с ними. В заключении представители университета побывали в мечети и встретились с семьями шехидов селения.

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