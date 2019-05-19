Арина Аверина завоевала вторую золотую медаль 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку

19 мая 2019 16:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Национальной арене гимнастики представительница России Арина Аверина с результатом 23.200 балла завоевала золото 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с булавами, передает Trend.

Серебряная медаль у россиянки Дины Авериной, набравшей 22.950 балла, бронза досталась украинской гимнастке Владе Никольченко, результат которой составил 22.475 балла.

Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова с результатом 18.950 балла заняла восьмое место.

В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку проходят финалы 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике.

16-19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На Чемпионате взрослые гимнастки выступают в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

(Автор: Джани Бабаева)

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