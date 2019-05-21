Утвержден устав профшкол при исправительных учреждениях Азербайджана

21 мая 2019 10:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил «Примерный устав учреждений профобразования, действующих при исправительных учреждениях», сообщает во вторник Trend.

Соответствующее решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Этим отменено решение Кабмина от 16 июня 1994 года «Об утверждении Примерного устава профессиональных школ при исправительных учреждениях министерства юстиции».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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