Команда Азербайджана вышла в финал Чемпионата Европы по аэробной гимнастике в программе аэро-данс среди юниоров

БАКУ /Trend/ - Команда Азербайджана с результатом 15.300 балла вышла в финал 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике в программе аэро-данс среди юниоров, сообщает Trend.

В состав команды входят Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова.

В финал также вышли команды России (17.250 балла) , Румынии (16.950 балла), Венгрии (16.900 балла), Италии (16.650 балла), Германии (15.850 балла), Португалии (15.800 балла) и Испании (15.500 балла).

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В трехдневном Чемпионате взрослые гимнасты и юниоры выступят в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ (только для взрослых).

Сегодня пройдут квалификационные соревнования юниоров в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах трио, смешанных пар, групп, а также в программе аэро-данс. В этот же день определятся победители в командном зачете среди юниоров.

Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. А победители в командном зачете определятся по пяти лучшим выступлениям. В Чемпионате Европы по аэробной гимнастике принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов – Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева, Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова.

(Автор: Джани Бабаева)

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