В Баку определились финалисты Чемпионата Европы по аэробной гимнастике в индивидуальной программе мужчин

24 мая 2019 19:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Национальной арене гимнастики в Баку определились финалисты 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике в индивидуальной программе юниоров среди мужчин, сообщает Trend.

Лучший результат показал гимнаст из России Антон Колобов (20.850 балла). В финал также вышли Даниэль Тавок (Румыния, 20.450 балла), Руи Кансадо (Португалия, 20.450 балла), Мигель Мане Габарро (Испания, 20.350 балла), Леонард-Мариан Манта (Румыния, 20.150 балла), Дамир Манафов (Россия, 20.100 балла), Андреа Кольнаго (Италия, 19.750 балла) и Ахмет Меридж Турмамис (Турция, 19.500 балла).

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В трехдневном Чемпионате взрослые гимнасты и юниоры выступят в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ (только для взрослых).

Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. А победители в командном зачете определятся по пяти лучшим выступлениям.

Отметим, что в Чемпионате Европы по аэробной гимнастике принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов – Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева, Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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